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الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري

منذ 34 دقيقة
شعار الجماعة الإسلامية

شعار الجماعة الإسلامية

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نعت الجماعة الإسلامية في لبنان شهيدين من أعضاء الجماعة قُتلا خلال عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

ووفقاً لما جاء في بيان الجماعة الإسلامية فإن (محمد بشاشة – محمود شاهين) استشهدا في عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري واخوانه.

من جهته، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باقي أفراد الحركة الذين استشهدوا في عملية اغتيال نائبه صالح العاروري.
وأكد هنية مقتل اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، في الضربة، هما سمير أفندي وعزام الأقرع، إضافة الى 4 كوادر آخرين في الحركة هم محمود زكي شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود.

ويتولى أفندي وكنيته أبو عامر، مسؤول العمل العسكري لحركة حماس في جنوب لبنان، وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت إحدى القنوات العبرية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي أدرجه على قائمة الاغتيالات.

في حين يتولى الأقرع وهو أسير محرر وأحد مبعدي مرج الزهور، الملف العسكري للحركة في الخارج، وكان آخر ظهور لاسمه لدى الإعلام الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حين ادعى بأنه التقى معتقلا فلسطينيا مفرجا عنه، في الخارج، وخططا للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية سلكوم.

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