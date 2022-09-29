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الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!

منذ 14 دقيقة
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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أشار النائب “غياث يزبك”، في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “نواب تكتل الجمهورية القوية سيقترعون اليوم للنائب “ميشال معوض”، لكونه الاسم الذي يحظى بالعدد الأكبر من التأييد، على الرغم من ان قوى المعارضة لم تتفق جميعها عليه حتى الساعة”.

واعتبر أنّ “اسم النائب ميشال معوّض ليس استفزازياً، وهو قادر على التواصل والتلاقي مع الجميع، كما أنّه إصلاحي وبإمكانه مدّ الجسور مع الدول العربية والمجتمع الدولي”، وقال:”هذا هو مفهوم رئيس التحدي”.

ورأى ان “السيطرة والتغول على اخذ مراكز الدولة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، يعني انهم يضمرون لمشروع فراغ طويل يكون لهم دور المتحكم في تعبئته على يد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”، لافتا الى ان “نوايا الكتل المعلنة توحي بتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس اليوم، الا ان الامر يبقى متروكاً لما سيؤول اليه التصويت في ما خص الدورة الثانية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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