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الجميل: الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية "مرفوض"

منذ 18 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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شدد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل على أن “الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرفوض، كما أي اعتداء على السيادة اللبنانية.”

الجميل رأى في منشور عبر حسابه على “إكس”، أنه “على ما تبقى من سلطة سياسية وعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر وإعطاء ذرائع لإسرائيل، لأن حزب الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسق أعمالها، معاكسًا إرادة اللبنانيين بالابتعاد عن نيران المنطقة ورفضهم تحويل بلدهم إلى قاعدة خلفية ومنصة صواريخ لأي دولة في العالم”.

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