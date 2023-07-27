الجميل: الطرح السابق بالمقايضة في ملف الرئاسة لم يعد مطروحا.. وهناك انطلاقة من الصفر

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى ان “ما استشفيناه من المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ان الطرح السابق بالمقايضة في ملف الرئاسة لم يعد مطروحا، وهناك انطلاقة من الصفر ولم يتم الدخول باسماء محددة”.

ولفت الجميل في حديث لـ”OTV”، الى ان “شكل الحوار الذي طرح اجراؤه في ايلول ليس محسوما بعد، ونحن تريثنا وتمنينا على المعارضة عدم التفرد بالجواب في محاولة للوصول لموقف مشترك سيتبلور في غضون 48 ساعة”.

واوضح الجميل “نحن سألنا الموفد الفرنسي ما اذا كان حزب الله مستعدا لملاقاتنا الى منتصف الطريق عبر التخلي عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبالنسبة لنا اذا بقي حزب الله “متشبّصا” بفرنجية فلا داعي للحوار اما اذا كان ردة فعل الاخيرة ايجابية فنحن نمد دوما اليد للحوار”.

واكد بان “التواصل مستمر مع مختلف اركان المعارضة كما مع التيار الوطني الحر، ومصرون الا نستفرد باي قرار في ما خص الحوار المطروح