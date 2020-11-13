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الجميل بعد لقائه دوريل: الفرنسيون يحاولون مساعدة لبنان غصبا عن المسؤولين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 5:54 مساءً
سامي الجميل

سامي الجميل

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عرض رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” النائب المستقيل سامي الجميل في دارته في بكفيا مع الموفد الفرنسي باتريك دوريل ترافقه السفيرة الفرنسية آن غريو لآخر التطورات.

واثر اللقاء قال الجميل: “استمعنا الى المعاناة التي يشعر بها الفرنسيون بسبب مماطلة المسؤولين اللبنانيين في التزام وعود الاصلاح والسير بانقاذ لبنان من الكوارث التي نمر بها”، واشار الى ان “الفرنسيين يحاولون مساعدة لبنان غصبا عن المسؤولين أما التجاوب معهم فليس كما يلزم، فيما مسألة تشكيل الحكومة تتراوح في شد الحبال والمنطق نفسه والنهج السابق والمحاصصة والشروط المتبادلة، في وقت الشعب اللبناني يرزح كله تحت ازمة تاريخية، والشباب يهاجرون ونخسر الطاقات، وما زالوا يتمسكون بالشروط ويطبقون منطق المحاصصة ومرقلي تمرقلك”.

واضاف: “بالنسبة لنا اكدنا الشكر الكبير للجهد الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان وشعبه، ولا احد يجبرهم على ذلك، خصوصا بعدما كان التعاطي من قبل المسؤولين اللبنانيين بالشكل الذي حصل. لذلك نشكر إهتمام فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون على كل الجهد الذي تقوم به من أجل لبنان”، وأكد ان “لا انقاذ للبنان بوجود هذه المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين، ولا فرصة الا بالتغيير”.

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