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الجميل لعراقجي: وصايتكم انتهت إلى غير رجعة

منذ 8 دقائق
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

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كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر منصة “اكس “:

” وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان. يهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم يلي خرّبه ببلدنا. وصايتكم انتهت الى غير رجعة. هذه التصاريح لا يجب ان تمرّ بعد اليوم.

أتمنى على الصديق وزير الخارجية استدعاء السفير الإيراني غداً كأول خطوة بإتجاه طرده”.

كلام الجميل جاء رداً على تصريحات عراقحي التي قال فيها أن خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل.

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