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الجميل: ما هي أسباب عدم تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقلّ؟

منذ 13 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عن كتلة نواب الكتائب بسؤال خطي للحكومة حول اسباب عدم تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل التي تراكمت عن العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وعائدات الخليوي منذ العام 2018 ولم يتمّ توزيعها حتى تاريخه.

واعتبر الجميّل في كتابه ان حرمان البلديات واتحادات البلديات من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي إلى عدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للساكنين في النطاق البلدي وعدم القدرة على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية.

وسأل الجميّل وزيري الداخلية والمال عن اسباب عدم استصدار مرسوم توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل في شهر ايلول كما تقتضيه احكام النصوص القانونية في هذا الخصوص وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة تحويل الأموال المحصلة لحساب البلديات وعائدات الهاتف الخلوي منذ العام 2018 الى حسابات البلديات.

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