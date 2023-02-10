الجميّل: تحرك أوروبيّ خليجيّ وشيك لإخراج لبنان من محنته

تابع الرئيس أمين الجميّل اتصالاته في روما وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto تناولت “الأزمة اللبنانية بكل أبعادها والدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا سواء من ضمن الاتحاد الأوروبي أو من خلال علاقاتها الدولية للمساعدة في تلمّس لبنان مرحلة التعافي”، وفق ما أفاد بيان مكتبه الإعلامي.

وأشار البيان إلى “تنويه مشترك بالدور الذي تلعبه إيطاليا على المستوى الأمني والاقتصادي من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل، والعلاقات التجارية الناشطة بين البلدين وشراكة إيطاليا في مشروع التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان”.

اتصالات الجميّل شملت أيضًا “الفاعليات السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات المؤثرة في السياسة الإيطالية، سعياً لتكوين دعم سياسي دولي داعم للبنان”.

هذا وأكد الجميّل أن “لبنان غير متروك أوروبياً ودولياً شرط ألا يتخلى لبنان بذاته عن ذاته”، معلناً عن “تحرك أوروبي وشيك مع بعض دول الخليج العربي يهدف إلى مساعدة لبنان على الخروج من محنته السياسية والمالية”.