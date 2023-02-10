الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجميّل: تحرك أوروبيّ خليجيّ وشيك لإخراج لبنان من محنته

منذ 37 دقيقة
أمين الجميل

أمين الجميل

A A A
طباعة المقال

تابع الرئيس أمين الجميّل اتصالاته في روما وأجرى محادثات مع وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto تناولت “الأزمة اللبنانية بكل أبعادها والدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا سواء من ضمن الاتحاد الأوروبي أو من خلال علاقاتها الدولية للمساعدة في تلمّس لبنان مرحلة التعافي”، وفق ما أفاد بيان مكتبه الإعلامي.

وأشار البيان إلى “تنويه مشترك بالدور الذي تلعبه إيطاليا على المستوى الأمني والاقتصادي من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل، والعلاقات التجارية الناشطة بين البلدين وشراكة إيطاليا في مشروع التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان”.

اتصالات الجميّل شملت أيضًا “الفاعليات السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات المؤثرة في السياسة الإيطالية، سعياً لتكوين دعم سياسي دولي داعم للبنان”.

هذا وأكد الجميّل أن “لبنان غير متروك أوروبياً ودولياً شرط ألا يتخلى لبنان بذاته عن ذاته”، معلناً عن “تحرك أوروبي وشيك مع بعض دول الخليج العربي يهدف إلى مساعدة لبنان على الخروج من محنته السياسية والمالية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب طوني فرنجية
    انتقال لبنان إلى مرحلة "التحول الرقمي" على طاولة فرنجيّة
    زلزال تركيا
    المعلم يشرح لصوت بيروت انترناشونال أوضاع اللبنانيّين إثر زلزال تركيا وما تقوم به السفارة
    تحذير من تشكل الجليد وخطر الانزلاقات
    لبنان تحت تأثير الكتل القطبيّة الباردة.. واحذروا الجليد!

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    "عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    آثار الزلزال في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر