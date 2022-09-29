الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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الجميّل: جلسة اليوم أظهرت ألّا أكثرية لأحد في المجلس

منذ 5 دقائق
سامي الجميل

سامي الجميل

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب “سامي الجميّل”، من مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، أن “جلسة اليوم أظهرت ان لا أكثرية لأحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا”.

واشار الى ان “هناك امكانًا من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد، واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى”.

واضاف: “نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقًا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده”.

وكان الجميّل نشر على حسابه على “تويتر” قبيل بدء الجلسة صورة تجمع كتلة نواب الكتائب بالنائب “ميشال معوض”.

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