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الجميّل: حزب الله يُحاول تكريس وصاية جديدة.. وسنخوض المعركة!

منذ 44 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أنّ لبنان يعيش “في ظلّ وصاية جديدة و”حزب الله” يُحاول تكريسها مجدّداً ويُخيّرنا إمّا تنتخبون من نُريد وإلّا لا رئيس في لبنان”.

وفي تصريح عقب استقباله رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض في الصيفي، قال: “نُحاول تكثيف لقاءاتنا لمتابعة التطوّرات التي تحصل، فتسليم البلد لمحور “حزب الله” يُؤدّي إلى مزيد من الإفقار والتبعيّة والذلّ للشعب، وهذه المعركة سنخوضها سويًّا إلى أقصى الحدود وسنلجأ إلى كلّ الوسائل المُتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين”.

وأضاف: “حزب الله” يتعامل معنا بالمنطق الإسرائيلي في التعاطي مع الفلسطينيين و”هذا المنطق ما بيمشي معنا ونحن مقاومون” وهذا البلد لجميع اللبنانيين ولن نقبل بأيّ ابتزاز.

وأكّد الاستمرار في “المواجهة إلى جانب رفاقنا”، متمنيًّا “أن نبقى جميعًا على نفس الموقف ونُكمل بهذه المعركة حتى النهاية من أجل استعادة بلدنا وقرارنا وحريتنا”.

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