الجميّل عن أحداث الجنوب: مسرحيّة وتنسيق من تحت الطاولة

علّق النائب نديم الجميّل في تغريدة له على حسابه عبر “تويتر”، على التطورات التي حصلت أمس واليوم، من استهداف الأراضي المحتلة برشقات صاروخيّة انطلاقًا من الجنوب، والردّ الإسرائيليّ بقصف مواقع عدّة.

إذ اعتبر في تغريدته أنّ “ما حدث في الجنوب ليس إلا نتيجة المصالح المشتركة بين الطرفين: فإسرائيل مصلحتها شد العصب ومواجهة المعارضة الداخلية، وحماس بغطاء حزب الله الذي استعجل ونفى علاقته، أوهمت الفلسطينيين أنها تقاوم الإسرائيلي من الأراضي اللبنانيّة”.

وأضاف: “باختصار مسرحية وتنسيق من تحت الطاولة.. إذا مش عملاء، حلفاء”.

ما حدث في الجنوب ليس الا نتيجة المصالح المشتركة بين الطرفين:

فاسرائيل مصلحتها شد العصب ومواجهة المعارضة الداخلية، وحماس بغطاء حزب الله الذي استعجل ونفى علاقته، اوهمت الفلسطينيين انها تقاوم الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية. باختصار مسرحية وتنسيق من تحت الطاولة…اذا مش عملاء، حلفاء — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) April 7, 2023