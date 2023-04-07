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الجميّل عن التطوّرات في الجنوب: لم نسمع من برّي شيئًا

منذ 39 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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غرّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلًا:

“يبدو أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني راضٍ عن استخدام جنوب لبنان كمنصة لإطلاق أكثر من ٦٠ صاروخًا من قبل “حماس”، وتعريض أهله للخطر. فلم نسمع منه شيئًا”.

ويشار إلى أنّه إثر عملية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في الجنوب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.

 

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