الجميّل عن التطوّرات في الجنوب: لم نسمع من برّي شيئًا

غرّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلًا:

“يبدو أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني راضٍ عن استخدام جنوب لبنان كمنصة لإطلاق أكثر من ٦٠ صاروخًا من قبل “حماس”، وتعريض أهله للخطر. فلم نسمع منه شيئًا”.

يبدو ان رئيس مجلس النواب اللبناني راضٍ عن استخدام #جنوب_لبنان كمنصة لاطلاق اكثر من ٦٠ صاروخ من قبل حماس وتعريض اهله للخطر. فلم نسمع منه شيئاً. — Samy Gemayel (@samygemayel) April 7, 2023

ويشار إلى أنّه إثر عملية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في الجنوب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.