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الجميّل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر حزب الله ويستعملاننا دروعا بشرية

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 5:58 مساءً
سامي الجميل

سامي الجميل

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نشر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، عبر حسابه على تويتر، تصريح الحرس الثوري الايراني الذي قال فيه إن صواريخ لبنان وغزة كلها بدعم إيراني.

وعلّق الجميل بالقول: برسم من لا يزال يتوهم ان بلدنا سيد ومستقل: لبنان واللبنانيون رهينة بيد ايران عبر حزب الله ويستعملاننا دروعا بشرية في معركتهم التي لا علاقة لها بلبنان. الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد على لبنان. باقون في المواجهة لنستعيد بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله.

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