الجميّل: للعمل على الأولويات.. وكفى كذب ونفاق

غرد النائب نديم الجميّل عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتبًا: “من بعد مهزلة التوقيت الصيفي، على الحكومة أن تعود للعمل على الأولويات لإنقاذ ما تبقّى من بلد واقتصاد”.

وأضاف: “الأولوية اليوم، هي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وحتمًا ليست تكبير المطار”.

وقد ختم تغريدته بالقول: “كفى كذب ونفاق واستهتار بمصلحة البلد والمواطن”.

من بعد مهزلة #التوقيت_الصيفي، على الحكومة ان تعود للعمل على الاولويات لانقاذ ما تبقّى من بلد واقتصاد. الاولوية اليوم، هي تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وحتماً ليست تكبير المطار… كفى كذب ونفاق واتستهتار بمصلحة البلد والمواطن… pic.twitter.com/mSN2yMHamZ — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 27, 2023