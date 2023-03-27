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الجميّل: للعمل على الأولويات.. وكفى كذب ونفاق

منذ 10 دقائق
نديم الجميل

نديم الجميل

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غرد النائب نديم الجميّل عبر حسابه الخاص على “تويتر” كاتبًا: “من بعد مهزلة التوقيت الصيفي، على الحكومة أن تعود للعمل على الأولويات لإنقاذ ما تبقّى من بلد واقتصاد”.

وأضاف: “الأولوية اليوم، هي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وحتمًا ليست تكبير المطار”.

وقد ختم تغريدته بالقول: “كفى كذب ونفاق واستهتار بمصلحة البلد والمواطن”.

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