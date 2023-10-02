نديم الجميّل: النزوح السوري قد يُغيّر وجه لبنان

يتابع النائب نديم الجميّل زيارته الأميركية بدعوة من الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب، والتقى مع ناشطين لبنانيين في المجتمع المدني واستمع إلى هواجسهم ومطالبهم وعن مدى تعلقهم بوطنهم المستقر أمنيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا.

وقال النائب الجميّل: “همومكم وهواجسكم هي همومنا وهواجسنا نفسها منذ قيام دولة لبنان الكبير ومنذ الإستقلال. وهواجسكم وهمومكم تتطلب وحدة حقيقية فيما بينكم لمدّ الأيدي مع أحزاب آمنت بلبنان المؤسسات ولبنان الجيش الواحد ولبنان المحرر من كل وصاية واحتلال. فلنوحّد جهودنا لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي تواجه قيام دولة لبنانية سيّدة. وما تحقق في الإنتخابات النيابية الأخيرة كان خطوة ملفتة نحو خطوات مستقبلية متقدمة، لتكون الكلمة لمن يريد المحافظة على لبنان واستقراره واقتصاده، بعيدًا من أية أجندة خارجية. لبنان دفع أثمانًا غالية وما زال من أجل الآخرين، وها هو اليوم بعد اللجوء الفلسطيني، يعاني من النزوح السوري الذي قد يغيّر وجه لبنان إذا لم نتدارك خطورته ونواجهه في كل المحافل الدولية ومؤسساتنا الوطنية العسكرية والأمنية والقضائية والديبلوماسية”.

وأكد أن “مستقبل لبنان مرهون بالمواطنة الحقيقية والإنتماء الحقيقي للبنان، فقط للبنان”. وقال: “تطلعاتكم هي تطلعاتنا نفسها التي نناضل من أجلها في المجلس النيابي وفي حزب الكتائب، وهي تطلعات تؤمّن المساواة بين كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات.. فهكذا تُبنى الأوطان وتستمر. فلنتطلع معًا الى دولة ديمقراطية وحرة”.