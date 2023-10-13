الجنوب يتأهّب مجددًا.. انفجار يهزّ السياج الحدوديّ وقصف يطال برجًا للجيش اللبنانيّ

تجدد القصف الإسرائيلي المكثف عصر اليوم، على علما الشعب والضهيرة ويارين عند الحدود اللبنانية الجنوبيّة، حيث أعلن جيش العدو أنّ قواته تقصف بالمدفعية الأراضي اللبنانية ردًا على انفجار عند السياج الحدودي في حنيتا.

فيما أدى القصف على خراج بلدة علما الشعب إلى اندلاع حريق هائل في ظلّ تحليق مكثف للطائرات الحربية المعادية.

جاء ذلك في وقت سُمع صوت إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة حانيتا الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، تحسّبًا لعملية تسلّل، فيما تمّ إطلاق قذيفة على الدبابات الإسرائيليّة المتمركزة في المنطقة.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأنّ القوات الاسرائيلية أطلقت 18 قذيفة باتجاه المنطقة الواقعة في القطاع الغربي، وقد أصابت قذيفتان الجدار الفاصل واستهدفت أخرى برج مراقبة للجيش اللبناني، فيما سقط عدد من القذائف في واد قريب من المنطقة.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام، بأنّ “المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، تشهد إطلاق نار متبادلًا بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، في ظل قصف عنيف من قبل العدو للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي”.

ووفق معلومات mtv أن “ما حدث في بلدة علما الشعب هو محاولة تسلل لمجموعات فلسطينية غير أنها لم تنجح، حيث فجّرت عبوّة بالجدار إلا أن الإسرائيليين كشفوها، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، ليقوم بعدها المسلحون بالانسحاب، وتبع ذلك قصف إسرائيلي على برج مراقبة للجيش وعلى المنطقة”.

توازيًا، أطلقت قوات اليونيفيل في الناقورة صفارات الإنذار في مواقعها، وطلبت من وحداتها النزول إلى الملاجئ.

كما طلبت أخذ الحيطة والحذر وكامل الإجراءات في المنطقة.