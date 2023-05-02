الجوزو: لبنان أصبح "غابة".. والشعب مغلوب على أمره

أشار مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو إلى أنّنا “في لبنان قد دفعنا الناس جميعًا إلى الحرام في مأكلهم ومشربهم، وفي ملبسهم وفي غذائهم، القدوة، القيادة، التجّار، الصنّاع، العاملون في الدولة وخارجها، كلّهم يعيشون في الحرام.”

وقال في تصريح: “لقد اختلطت المفاهيم، وتغيّرت نفوس الناس، وأصبح الشعب يعيش في بحر من المأكل والشراب الحرام. وأين يأتي الحلال؟ والغلاء أكل الأخضر واليابس، ومن أين يأتي الحلال؟ والفقراء لا يجدون ما يأكلونه بسبب الطمع والجشع والرغبة في الكسب السريع، حتى تجارة المخدرات أصبحت من الحلال في مفهوم بعض الأحزاب”.

وسأل: “ماذا يفعل الشعب المسكين وهو مغلوب على أمره؟ لا يملك أن يحصل على قوت يومه، وقد ينام من دون طعام. لقد ضاعت القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وأصبح لبنان عبارة عن غابة، يأكل فيها الوحوش الناس، ويمتصون دماءهم، ويتاجرون بمصيرهم، من دون أن يتركوا لهم مجالًا للدفاع عن أنفسهم”.

وختم: “متى يعود لبنان وطن العيش المشترك، ويمتلك هو مصيره وليس اللصوص والمجرمون والعصابات”؟