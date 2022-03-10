الخميس 7 شعبان 1443 ﻫ - 10 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يوقف تاجري مخدرات في الهرمل وصحراء الشويفات

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 6:52 مساءً
A A A
طباعة المقال

دهمت دورية من مديرية المخابرات عدداً من المنازل في منطقة الهرمل وأوقفت المواطنين (ع.م) و(أ.ن د)، لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية وإطلاق النار، وضبطت أسلحة حربية وذخائر عائدة لها وكمية من حشيشة الكيف والكبتاغون والحبوب المخدرة، بحسب ما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

وجاء في البيان: “كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات كلاً من المطلوبين: (م.ص)، (ي.س)، (ا.ه)، (م.س) لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة سيارات ودراجات نارية، وضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات (حوالى 350 ظرفاً من مادة الكوكايين، 20 ظرفاً من حشيشة الكيف، وظرفان من مادة الماريجوانا) ومبلغ من المال.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    من هو زياد مكاري وزير الإعلام الجديد؟
    إليكم سعر ربطة الخبز الجديد
    حمادة: المحكمة الدولية أثبتت أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أسعار النفط
    تصريحات العراق تهوي بأسعار النفط لأكثر من 12%
    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً
    جزيرة الأفعى والتي تعرف أيضا باسم زميني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بهجوم صاعق.. أوكرانيا تنتقم لضحايا “جزيرة الأفعى”