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الجيش أوقف متورطا باشكال عين الحلوة الاخير

منذ 9 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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اوقف الجيش اللبناني عند حاجزه مدخل عين الحلوة احد مطلقي النار في اشكال عين الحلوة الاخير وهو الفلسطيني أحمد. ص، اثناء محاولته مغادرة المخيم، فيما رفض طرفا الاشتباك تسليم المتورطين.

وتجري اتصالات مكثفة على صعيد قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وبمتابعة من سفير دولة فلسطين اشرف دبور وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، من اجل تسليم المتورطين الى السلطات اللبنانية لتجنيب المخيم المزيد من التداعيات الأمنية لما جرى.

واكد امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، ان “الجهود منصبة على تطويق ومعالجة ذيول الاشكال والاشتباك الذي حصل، وتسليم جميع المتورطين فيه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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