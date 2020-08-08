“الجيش”: إطلاق غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة أوضاع المنطقة المنكوبة في بيروت

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

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أطلقت قيادة الجيش غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، برئاسة العميد الركن سامي الحويك.

وتضم ممثلين عن: وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن: محافظة بيروت ومجلس بلدية بيروت والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والهيئة العليا للإغاثة.

تتولى هذه الغرفة المهمات الإنسانية والإنقاذية، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، للمنطقة المنكوبة خارج إطار بقعة الانفجار، وسيكون مركزها في مبنى المحافظة، وتضع بتصرف المواطنين أرقام الهاتف التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 01987001-2-3. فاكس: 01987004″.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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