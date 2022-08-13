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الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2022 9:20 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش عن استشهاد عسكري، مساء (السبت 13-8-2022) وإصابة آخر جراء اشتباكات مسلحة مع عصابة من المهربين.

وأشارت قيادة الجيش عبر تويتر، إلى إصابة عسكريَّين أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية.

ولاحقاً أعلنت القيادة استشهاد أحد العسكريَّين اللَّذَين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخَر مستقرة.

 

في سياق متصل غرّد النائب زياد الحواط عبر “تويتر”:

“للآخر في دعم ومساندة الجيش اللبناني في معركته لوضع حد للتهريب على الحدود وإرساء حكم القانون. آخر التضحيات اليوم شهيد وجريح عند الحدود الشمالية. هذه التضحيات مدماك جديد في بناء الدولة القادرة التي بدونها لا خلاص للبنان ولا خروج من النفق”.

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