الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عناصر "لواء الإمام الحسين" الإيراني جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف سيارة جنوبي لبنان كانت تقل عناصر مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العناصر المستهدفون يتبعون “لواء الإمام الحسين” التابع لإيران ويعملون لصالح حزب الله.

من جهته نعى الحزب شهداء الغارة وهم: حسين بدوي من دير قانون رأس العين، عباس خليل من السمّاعية وفاروق حرب من الحلوسية.

وقالت مصادر أمنية في لبنان لوكالة رويترز إن ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة أودت بحياة ثلاثة من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان السبت، في أحدث خسائر بشرية تتكبدها الجماعة في العمليات القتالية المستمرة منذ أشهر عبر الحدود بالتزامن مع الحرب في غزة.

وأوضحت المصادر أن الرجال قُتلوا عندما تم استهداف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق ساحلي قرب بلدة الناقورة.

وذكر أحد المصادر أن من بين القتلى الثلاثة فني أسلحة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول في مقتل أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله ونحو 50 مدنيا في لبنان، في حين أدت الهجمات من لبنان على إسرائيل إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين. وفر عشرات الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين من القرى على جانبي الحدود.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأحد الماضي إن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على حزب الله في حالة وقف إطلاق النار في غزة لكنها منفتحة على اتفاق دبلوماسي يقضي بسحب مقاتلي حزب الله من الحدود.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرويترز، الخميس إن وقفا محتملا للقتال في غزة من شأنه أن يؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء الأعمال القتالية على الحدود.