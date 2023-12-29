الجيش الإسرائيلي: الضربات المكثفة أثرت على وجود حزب الله على الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش وجه سلسلة ضربات مكثفة لأهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مما أثر على وجوده قرب الحدود.

وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في بيان تلفزيوني “نواصل الضربات المكثفة على مواقع حزب الله قرب الحدود الشمالية… لم تعد تبدو مثلما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود”.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل عند الحدود منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن العنف لا يزال قاصرا إلى حد بعيد على مناطق عند الحدود التزاما بما يقول مراقبون إنها قواعد غير مكتوبة للاشتباك بين الخصمين اللذين يتوعد أحدهما الآخر بعواقب وخيمة في حال نشوب حرب.

وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى فتح جبهة في الشمال. وحذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيروت من أنها ستتحول “إلى غزة” إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وقال هاغاري إن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله.