السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي: طائرة حربيّة هاجمت بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان

منذ 4 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربيّة هاجمت بنية تحتية عسكرية لـ”حزب الله” في لبنان.

يذكر أنه أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ الجيش الإسرائيلي استمر طيلة الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح بإطلاق القنابل المضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار بالأحراج المتاخمة للخط الأزرق.

وحلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والحربي في سماء المنطقة.

وسجل مزيد من النزوح باتجاه مدينة صور وغيرها من القرى المجاورة في صور وبنت جبيل، ما يفوق قدرات خلية الأزمة في اتحاد بلديات صور لتلبية حاجات النازحين.

يذكر أن العديد من تلاميذ المهنيات الرسمية التحقوا بالمدارس الرسمية في أماكن نزوحهم فيما يعاني تلاميذ المدارس الرسمية التي اعتمدت مراكز نزوح.

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