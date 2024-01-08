الجيش الإسرائيلي: قصفنا عدة أهداف لـ"حزب الله" جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه قصف عدة أهداف لحزب الله جنوب لبنان خلال الليل.

وأضاف في بيان أن مقاتلاته قصفت مجمعا عسكريا للحزب في منطقة مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة (هآرتس) مساء أمس الأحد عن الجيش الإسرائيلي القول إن هجوما شنه حزب الله يوم السبت تسبب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون الجوية في شمال إسرائيل.

وأضاف أنه يقوم بالتحقيق في الحادث لتفادي تعرض القاعدة “الحساسة” لهجمات مماثلة في المستقبل، بحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأوضح الجيش أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل حيث توجد أنظمة احتياطية.

وأعلن حزب الله يوم السبت أن مقاتليه استهدفوا القاعدة بنحو 62 صاروخا من أنواع متعدّدة وحققوا إصابات “مباشرة ‏ومؤكدة”. وقال الحزب في بيان إن الاستهداف جاء في إطار “الرد الأولي” على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح ‏العاروري في هجوم بطائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.