الأحد 22 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 24 نوفمبر 2024 |
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الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 5 بلدات جنوبية!

منذ ساعتين
تتواصل الغارات التدميرية في جنوب لبنان

تتواصل الغارات التدميرية في جنوب لبنان

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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”، بيانًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي على منصة “إكس”: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.

يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

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