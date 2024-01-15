الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف حزب الله في منطقة مالكيا

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “خلال أقل من ساعة قوات جيش الدفاع تستهدف مجموعة مسلحين التي نفذت عملية إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة مالكيا”.

وأضاف “خلال اليوم اغارت قوات جيش الدفاع على عدة مناطق في لبنان بالإضافة إلى مهاجمة مجموعة مخربين”.

وتابع أدرعي “بالإضافة إلى ذلك وخلال أقل من ساعة بعد تنفيذها عملية إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة مالكيا قامت قواتنا بمهاجمة مجموعة مسلحين التي نفذت عملية الإطلاق”.

وختم “كما تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف من لبنان نحو بعد المناطق الحدودية حيث هاجمت قوات جيش الدفاع مصادر النيران”.

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