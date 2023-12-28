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الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر تابعة لـ"حزب الله"!

منذ 46 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استهدف عناصر تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وأضاف، “نفذنا هجمات واسعة في جنوب لبنان واستهدفنا مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله”.

وتابع الجيش الإسرائيلي، “استهدفنا مواقع تابعة لحزب الله نفذ منها عناصره عمليات إطلاق للصواريخ باتجاه شمال إسرائيل”.

وكانت قد نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الخامسة من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا حيث أطلقت صاروخا باتجاه أحد المنازل في حي البركة ببلدة عيناتا.

وقد ارتطم الصاروخ بشرفة المنزل الذي كان داخله عائلتان، ولم ينفجر.

من جهة أخرى أعلن حزب الله في بيان، أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 28-12-2023، مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر أعلن حزب الله، أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 28-12-2023، ‏انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.‏

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