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الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان

منذ 40 دقيقة
جندي من الجيش الإسرائيلي

جندي من الجيش الإسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر (الثلاثاء 17-10-2023) شن هجمات جديدة ضد أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن الأهداف العسكرية التي قال إنه استهدفها.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في ظل توتر متصاعد منذ أيام على الحدود اللبنانية تخلله قصف متبادل ومتقطع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من نشر “حزب الله” لفيديو قال إنه لعملية استهداف دبابة “ميركافا” إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة جنوب لبنان بصاروخ موجه.

وقال حزب الله ، الإثنين، إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.

يشار إلى ان الجيش الإسرائيلي، كان قد أعلن الأحد، أن الحدود مع لبنان باتت منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني.

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