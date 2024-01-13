الجيش الإسرائيلي يشن هجوما عنيفاً على مراكز حزب الله

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان والمقاتلات تهاجم أهدافا لحزب الله.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت بأن الطيران الإسرائيلي المعادي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطير حرفا والجبين في جنوب لبنان.

من جهته أعلن حزب الله عن قصفه موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة، وذلك بعد ساعات من استهدافه موقع العاصي.

كما أعلن الحزب أيضاً عن قصفه موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة، وذلك بعد ساعات من استهدافه موقع العاصي.