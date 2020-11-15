الجيش الإسرائيلي يطلق النار قرب السياج الحدودي

غرّد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر قائلاً: “قبل قليل قام جنود جيش الإٍسرائيلي بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت اطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا الى السياج الأمني مع لبنان. بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة. لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة اسرائيل.”

قبل قليل قام جنود جيش الدفاع بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت اطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا الى السياج الأمني مع لبنان. بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة. لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة اسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2020