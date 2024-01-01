الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهدافا لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه ضرب سلسلة من الأهداف في لبنان منها”مواقع عسكرية” كانت تنشط فيها ميليشيا حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إصابة خمسة من جنوده في إطلاق نار من لبنان.

ونقلت رويترز عن الجيش قوه إن قواته وطائراته “قصفت سلسلة من الأهداف في لبنان، منها بنى تحتية للإرهابين ومواقع عسكرية كان ينشط فيهاإرهابيو حزب الله ويطلقون (هجماتهم) منها”.

وأضاف في بيان “تم تدمير عدة بنى تحتية إرهابية إلى جانب المواقع العسكرية التي يتصرف فيها عناصر حزب الله ومواقع الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة خلية مخربين تصرفت في منطقة حولا”.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للقصف الجوي الذي نفذه على أهداف في لبنان.