جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال قائداً عسكرياً كبيراً في حزب الله

نعى حزب الله (الاثنين 8-1-2024) الشهيد الحاج وسام الطويل (جواد)، والذي قضى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز إن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأفاد أحد المصادر الأمنية بأن “هذه ضربة مؤلمة للغاية”.

وفقد حزب الله أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما نقلت وكالة الصحافية الفرنسية أن وسام الطويل كان مسؤولاً عن إدارة العمليات في جنوب لبنان، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطويل هو المسؤول المباشر عن إطلاق النار على قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية.