الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال قائداً عسكرياً كبيراً في حزب الله

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

نعى حزب الله (الاثنين 8-1-2024) الشهيد الحاج وسام الطويل (جواد)، والذي قضى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لوكالة رويترز إن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأفاد أحد المصادر الأمنية بأن “هذه ضربة مؤلمة للغاية”.

وفقد حزب الله أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما نقلت وكالة الصحافية الفرنسية أن وسام الطويل كان مسؤولاً عن إدارة العمليات في جنوب لبنان، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطويل هو المسؤول المباشر عن إطلاق النار على قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إبراهيم كنعان
    إبراهيم كنعان: السلفات بلغت لعام 2023 أكثر من "31" ألف مليار ليرة!
    عناصر تابعين لحزب الله
    حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين بمزارع شبعا وحدب البستان
    الوزير علي حمية في مطار رفيق الحريري الدولي
    الوزر حمية من المطار: فصلنا الإنترنت عن المطار.. وتحديد الخرق سيكون خلال أيام

    الأكثر قراءة

    قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
    "لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    عدوان صباحيّ على قرى حدوديّة.. وتحذيرات لأهالي جنوب لبنان!