الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي في "شتولا" جراء هجوم حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، (الجمعة 22-12-2023) عن مقتل أحد جنوده، وإصابة آخر بجروح خطرة، في مستوطنة “شتولا”، شمالي فلسطين المحتلة، وذلك من جراء صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وفي غضون ذلك، أعلن مستشفى “رمبام” في حيفا ، استقباله جندياً مصاباً بحالة خطرة، من جراء تعرضه لنيران عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

وبهذا، يصبح عدد القتلى الإسرائيليين في شمالي فلسطين المحتلة 12، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن، بينهم 8 جنود.

في سياق متصل، نقل موقع “المونيتور” عن مصدر سياسي إسرائيلي، أنّ “فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بين حزب الله وإسرائيل تتضاءل”.

بدوره، أشار مصدر عسكري إسرائيلي، بحسب الموقع، إلى “أننا نرصد زيادة مطردة وبطيئة في هجمات حزب الله على إسرائيل”، لافتًا إلى أنّه “استمرار التصعيد سيوصلنا لحريق هائل وإن كان حزب الله يريده فسيحدث بالنهاية”.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، فيما يستهدف “حزب الله” بعمليات عسكريّة المواقع الإسرائيلية.