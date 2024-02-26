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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟

منذ 17 دقيقة
غارة إسرائيلية على بعلبك

غارة إسرائيلية على بعلبك

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات حربية تابعة له، شنّت غارات جوية ضد منطقة البقاع – شرق لبنان، مستهدفة مجمعات تستخدمها وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ”حزب الله”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية القصف جاءت رداً على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز “زيك” والتي سقطت في وقت سابق من اليوم الإثنين فوق جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال مواصلة عملياته ضد حزب الله للدفاع عن إسرائيل بما في ذلك المجال الجوي اللبناني.

وتعتبر الغارة الإسرائيلية على محيط بعلبك شرق لبنان هب الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية للبنان.

ووفقاً للمعلومات الأوّلية فإن الغار طالت مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية لمؤسسات السجاد على طريق عدوس – بوداي، فيما تحدثت معلومات عن استشهاد شخصين نتيجة الغارة.

ومساء أمس الأحد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وقال غالانت “سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله”.

تصريحات غالانت المفاجئة تأتي مخالفة للمساعي الدولية الداعية لخفض التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تزامناً مع مفاوضات باريس لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى.

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