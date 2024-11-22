السبت 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
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الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا عاجلاً الى سكان هذه المناطق!

منذ ساعة واحدة
غارات عنيفة على الضاحية

غارات عنيفة على الضاحية

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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في حارة حريك و الغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق تحتوي على منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضدها في المستقبل القريب.

ودعا أدرعي السكان القاطنين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

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