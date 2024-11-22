الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا عاجلاً الى سكان هذه المناطق!

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في حارة حريك و الغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق تحتوي على منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضدها في المستقبل القريب.

ودعا أدرعي السكان القاطنين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/93TCJe5ZC0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024