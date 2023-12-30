الجيش الإسرائيلي "يُصعد" اعتداءاته على القطاع الغربي

من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية (أرشيفية)

صعد الجيش الإسرائيلي الليلة الفائت اعتداءاته على القطاع الغربي، فقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف بلدات شيحين، الجبين، أم التوت البستان ،جبل بلاط ، وقصف بعيد منتصف الليل محيط بلدة الجبين والأودية المتاخمة للخط الازرق.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام بعدد من الغارات المتتالية .

وفي القطاع الأوسط قصفت مدفعية الجيش قرابة التاسعة مساء أطراف بلدة عيتا الشعب ويارون.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون وطيرحرفا وشمع واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الاولى.