الجيش: العثور على 6 منصات لإطلاق الصواريخ على الحدود الجنوبية

عثر الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء على 6 منصات لإطلاق الصواريخ وصاروخاً آخر لم ينطلق على الحدود الجنوبية.

يذكر أنه في ثاني حادث من نوعه في غضون بضعة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان” لم تطل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا “ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران”.

وأوضح المصدر أن “ثلاثة صواريخ من نوع غراد أطلِقت من منطقة مزارع شبعا” قرب الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية فتحت نيرانها إثر ذلك باتجاه لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهودا جارية حاليا لتحديد الموقع. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.

من جانبه أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل مساء الاثنين بحسب ما مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى رد.