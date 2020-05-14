الجيش اللبناني: إحباط تهريب 21 ليتراً من المازوت و71 طناً من الطحين

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

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ضبطت وحدات الجيش على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7/5/2020 و14/5/2020، 10 صهاريج و2 بيك آب و فان محملة بحوالي 215000 ليتراً من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و4 بيك آب محملة بحوالي 71 طناً من الطحين، كما أوقفت 25 شخصاً.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان “ان وحدات الجيش على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية، ضبطت وبتواريخ مختلفة ما بين 7 / 5 / 2020 و14/ 5 /2020، 10 صهاريج و 2 بيك آب و فان محملة بحوالى 215000 ليتر من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتان و 4 بيك آب محملة بحوالى 71 طنا من الطحين، كما أوقفت 25 شخصا.

وتتخذ وحدات الجيش الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

 

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام
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