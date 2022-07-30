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الجيش اللبناني يحرّر مخطوفًا في بعلبك

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2022 8:30 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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حرّرت دورية تابعة للمخابرات مواطنًا سوريا خطفته مجموعة من الأشخاص بعد عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك.

وأثناء عملية الدهم، تعرّضت وحدة من الجيش لإطلاق نار فردّ عناصرها على مصادر النيران ما أدى الى مقتل سوري وجرح لبناني.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 30 / 7 /2022، وفي إطار رصد المطلوب (م.ج.) الذي أقدم مع مجموعة أشخاص على خطف السوري (ب.ط.)، نفذت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، عملية دهم في حي الشروانة – بعلبك، فتعرضت لإطلاق نار وردَّ عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل السوري (ع.ع.) وجرح المواطن (ع.ج.) من بين مطلقي النار.

بعد ذلك، دهمت الوحدة المذكورة منزل المطلوب وأوقفت المواطن (ج.ط.) والسوريَّين (ع.أ.) و(ي.ح.)، فيما تمكنت دورية مديرية المخابرات من تحرير المخطوف.

ضبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستخدمة في صناعة المخدرات، و5 سيارات و6 أسلحة حربية ومسدس، وكمية من الذخائر وأجهزة المراقبة. كما أتلف حوالى 3000 متر مربع من الحشيشة المزروعة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص” .

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