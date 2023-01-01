الجيش اللبناني يسلم جثة طفلة وامرأة سورية لذويهما عند مدخل مرفأ طرابلس

سلمت الاجهزة الامنية والاسعافية في بحرية الجيش اللبناني عند مدخل مرفأ طرابلس جثة تعود لطفلة تبلغ 5 سنوات وامرأة سورية في العقد السابع الى عائلاتهم التي مكثت لساعات عند مدخل مرفأ طرابلس حيث وصلت فجر ليل السبت الاحد المراكب التابعة للقوات البحرية اللبنانية الذين شاركوا في انقاذ المركب الغارق بعد حوالي ٣٠ ميل خارج شاطئ سلعاتا، حيث تم إنقاذ 232 ناجيا كانوا على متن المركب في رحلة غير شرعية باتجاه الموانئ القبرصية حيث تعطل بهم المركب داخل المياه الاقليمية.

واتجهت على الفور القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني وعملت على انقاذهم فيما توفيت امرأة مع طفلها اثناء عملية نقلهم من قبل اليونيفيل وترجح المعلومات ان سبب الوفاة البرد الشديد اثناء انتشالهم من داخل المرفأ وغالبيتهم يحملون الجنسية السورية وحوالي عشرين لبنانيا كانوا على متن القارب.

يشار إلى أن القوات البحرية في الجيش اللبناني وبالتعاون مع اليونيفيل أنقذوا ركاب مركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، وجرى نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.