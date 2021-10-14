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الجيش اللبناني يعلق على أحداث الطيونة

14 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 12:23 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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علقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية في منطقة الطيونة التي تشهد إطلاق نار كثيف على خلفية إعتصام نفذه مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه “خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

وأعلنت القيادة أن “وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع”.

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