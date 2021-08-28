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الجيش اللبناني يكشف مصير السوريين المختطفين من أمام سفارة بلدهم

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 8:14 مساءً
السفارة السورية في بيروت

السفارة السورية في بيروت

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بعد تداول خبر اختطاف شبان سوريين معارضين من أمام السفارة السورية، وذلك بعد استدراجهم بحجة تسليمهم جوازات سفرهم، وتناقُل الناشطون أن الشبان هم: توفيق الحاجي اختطف يوم الثلاثاء، أما أحمد زياد العيد وابراهيم ماجد الشمري ومحمد عبد الإله سليمان الواكد ومحمد سعيد الواكد فقد تم اختطافهم اليوم الجمعة، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية المخابرات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين (ت.ح) و (ع.ق) استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتواجدهما عليها بصورة غير قانونية.

كما أوقفت مديرية المخابرات في منطقة اليرزة- بعبدا كلاً من (م.ع.و)، (م.س.و)، (أ.ع) و(إ.ش) وهم من الجنسية السورية وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهرّبين.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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