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الجيش اللبناني ينفذ عمليات دهم وتوقيف لـ 13 شخصاً بتهم تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة

منذ 20 دقيقة
شعار الجيش اللبناني

شعار الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، 13 شخصا وفقا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في منطقة الفنار – جبل لبنان وتوقيف المواطنين (ح.م.ز.) و(ح.ر.ز.) و(ع.م.ز.) و(م.ع.ز.) و(ح.ع.ز.) و(ح.م.ز.) و(ع.ح.ز.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات والأسلحة ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وآلات لتصنيعها.

توقيف المواطنين (أ.ح.) و(خ.ح.) لإقدامهما على إطلاق النار، خلال إشكال في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، والمواطن (و.ح.) المطلوب لإطلاقه النار.

توقيف السوريين (ع.ح.) و(ع.ح.) في منطقة وادي جلول – طرابلس لتورطهما في إشكال، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.

دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة عرسال – البقاع وتوقيف السوري (ع.ك.)، وضبطت في حوزته كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.

وتم جرى تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • وكالات

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