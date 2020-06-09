الجيش اللبناني: 5 مقاتلات اسرائيلية خرقت على دفعات الأجواء اللبنانية

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان ان “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 8/6/2020 الساعة 10.30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب.

ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والشوف، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 18.10 من فوق بلدة الناقورة.

وفي الساعة 13.20 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 20.40 من فوق البلدة المذكورة.

وفي الساعة 17.55 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 22.15 من فوق البلدة المذكورة.

وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه سابقاً، عن سلسلة خروقات جوية وبحرية للجيش الإسرائيلي، وذلك في بيانات، جاء فيها، “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/6/2020 الساعة 6.00 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 10.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 8.40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9.10 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 12.10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.