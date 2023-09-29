الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تحرير مخطوف وتوقيف المخطِّط للعملية

منذ 4 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 9 / 2023، وبعد توافر معلومات عن إقدام أشخاص على خطف المواطن بديع الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز – البقاع الغربي، نفذت وحدات عسكرية تدابير أمنية تضمنت عمليات دهم وتسيير دوريات وتركيز حواجز، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات التي تمكنت بنتيجتها من توقيف المواطن (ه.ح.) المخطِّط لعملية الخطف في خراج بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي.

كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف بتاريخ 29 / 9 / 2023 على الأوتستراد العربي، وتم دهم منزل الموقوف في بلدة كامد اللوز وضبط أسلحة وذخائر حربية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

    المزيد من أخبار لبنان

    مركز أوجيرو في خلدة
    أوجيرو: نثني على الحملة ضدّ موردي الإنترنت غير الشرعي
    مخيم عين الحلوة
    ماذا حصل صباحاً في عين الحلوة؟
    نديم الجميل
    نديم الجميّل: لبنان يواجه اليوم معضلتين

    الأكثر قراءة

    سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
    قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
    من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
    فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
    صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
    فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة