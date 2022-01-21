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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدة مناطق

منذ 5 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه 5 بيانات جاء فيها‎:‎

‎1- ‎بتاريخ 21/1/2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 12.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ‏ذخائر غير منفجرة في بلدتي عمرا ومروحين – الجنوب‎.‎
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‎2- ‎ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 17/1/2022 ولغاية 21/1/2022، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس ‏تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎
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‎3- ‎ستقوم القوات الجوية بتواريخ: 31،26،24،19،17،12/1/2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 باجراء رماية جوية في ‏حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية‎.‎
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين ‏أعلاه‎.‎
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‎4- ‎ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 ولغاية 21/1/2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني ‏حرب – غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة‎.‎
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‎5- ‎ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/1/2022 ولغاية 31/1/2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بإجراء تمارين ‏تدريبية في مناطق: العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

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