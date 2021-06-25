الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 25/ 6/ 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي تلة إرمز، طير حرفا ــ الجنوب وبلدة المخيرمة – عرسال”.

وفي بيان آخر، اعلنت ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 20 /6 /2021 ولغاية 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، افادت ان “وحدة من الجيش “ستقوم اعتبارا من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند ــ الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.