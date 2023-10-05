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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

منذ 47 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 6 / 10 / 2023 ما بين الساعة 7.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة – حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

واعلنت في بيان ثان، ان ” وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 7، 13، 19، 23 و25 / 10 / 2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان آخر لفتت الى انه” لغاية 27/ 10/ 2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00،ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وختاما افادت ان ” وحدة من الجيش ستقوم لغاية 25 / 10 / 2023 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

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