الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

منذ 47 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 20 و21 / 9 / 2022 ما بين الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب ‏تم الرطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19،18 و20 / 9 / 2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: ‏العاقورة، اللقلوق وتنورين، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

بتواريخ 20،19،16،15 و28 /9 /2022 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية ‏مزرعة حنوش – حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية‎.‎

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 13 /9 /2022 ولغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني ‏حرب ــــ غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة‎.‎

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي‎:‎

ستقوم وحدات من الجيش اعتباراً من 12 / 9 / 2022 ولغاية 29 / 9 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع ‏الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب ــــ غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش ــــ حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها ‏تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة‎.‎

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